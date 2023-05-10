Çaya yüzde 100’e yakın zam gelebilir

Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği (ÇAYSİAD) yöneticisi Mustafa Yılmaz Kar, çay fiyatlarında yüzde 100’e yakın bir artış beklediğini söyledi.

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Bloomberg HT’den İrfan Donat’a konuşan Kar, çay üretiminde gübre ve işçilik başta olmak üzere maliyetlerin ciddi oranda arttığına dikkat çekti.

‘Fiyatlarda 14 misli artış oldu ama alım gücü yüzde 15 geriledi’

Kar, ekonomik tablonun çay maliyetlerine nasıl etkilediğine ilişkin şunları söyledi: “2008’de yaş çay alım fiyatı kilogram başına 83 kuruştu ve o zaman 67 sente tekabül ediyordu. Bugün yaş çay alım fiyatı 11.30 TL oldu ama 57 sente tekabül ediyor. Yani fiyatlarda 14 misli artış oldu ama alım gücünde yüzde 15 bir gerileme oldu. Maliyetlerin artışı mühtahsilin alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor.”

Bu durumun raflara yansıyacağını beliren Kar’a göre yüzde 100’e yakın bir artış görülebilir.