Çavuşoğlu, Pompeo’nun kitabında yazanları yalanladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo’nun kitabında yazılanları yalanladı.

Mevlüt Çavuşoğlu. Fotoğraf: AA

Eski ABD dışişleri bakanı Mike Pompeo, yeni kitabında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı ziyareti sırasında eski ABD başkan yardımcısı Mike Pence’e ulaşmak için ‘kapıyı kırma noktasına geldiğini’ yazdı.

Pompeo, daha önce Türkiye’ye geldiğinde kendisine 15 Temmuz darbesini anlatan üç saatlik belgeselin izletildiği belirterek ”Pence’in de videoya maruz kalmasından endişelendim” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı’nın imza törenine katıldı. Çavuşoğlu törende gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pompeo’nun kitabında yazılanları nasıl değerlendirdiği sorulan Çavuşoğlu, şöyle cevap verdi: “Bir kere gerçek dışı bilgiler var ki diplomatik bir dil ile söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var, çifte standart var. O gece (15 Temmuz’la ilgili) sildiği bir tweet var. Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti. Videodan rahatsız olmasının sebebi budur.”