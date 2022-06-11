Çavuşoğlu: İtalya’da kaybolan helikopterin düştüğü bölge bulunmuş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’da kaybolan helikopterin düştüğü bölgenin bulunduğunu ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemediklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik” dedi.

Fotoğraf: Pixabay (Temsili)

İtalya’nın Lucca kentinden Treviso’ya gitmek üzere 9 Haziran’da dördü Türk yedi kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Dört kişinin Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri çalışanı olduğu belirtilmişti.

Son olarak, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini, halen helikopterin akıbeti hakkında bir bilgileri olmadığını söylemişti.