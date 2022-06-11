Bülent Eczacıbaşı İtalya’da: Sıkıntılı bir beklemedeyiz

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya’da kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde çalışan dört kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini, halen helikopterin akıbeti hakkında bir bilgileri olmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

İtalya’nın Lucca kentinden Treviso’ya gitmek üzere 9 Haziran’da dördü Türk yedi kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

Helikopteri arama çalışmalarını bölgeye en yakın nokta Modena’da takip eden Eczacıbaşı, burada AA muhabirine konuştu.

Eczacıbaşı şunları kaydetti: “Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok. Arama yapılan bölge çok geniş bir bölge. Ve arama çalışması açısından çok büyük güçlükler içeren bir bölge, dağlık ve ormanlarla kaplı bir bölge. Ancak İtalyan makamlar ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Çok da geniş imkanları var. Onları tümüyle seferber etmiş durumdalar.”

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’le sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Eczacıbaşı, şöyle konuştu: “Sayın büyükelçimizin çok büyük desteğini ve ilgisini alıyoruz. Kendisine çok müteşekkiriz. İtalyan makamlarıyla sürekli görüşüyor. Bizim görüşemediğimiz yerlerle de görüşüyor. Modena Valisiyle sürekli ilişki içerisinde haberleşme içerisinde. Elden gelen her şeyin yapıldığını görüyoruz. O açıdan içimiz rahat. Ancak tabii araştırmanın sonucunun ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz. O açıdan çok sıkıntılı bir bekleyiş içindeyiz.”

Eczacıbaşı, olayın nasıl olduğuna, helikopterden sinyal alınıp alınmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını belirterek, “Olay anında bir sinyal alınmadığı anlaşılıyor. Ancak bundan herhangi bir sonuç da ne yazık ki çıkarılamıyor” dedi.