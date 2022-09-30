Çavuşoğlu duyurdu: ABD’nin Kıbrıs kararına ‘somut adımla’ karşılık verilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırmasına somut adımlarla yanıt verileceğini söyledi: “Madem tırmanma istiyorsunuz adada, biz de gereğini yapacağız.”

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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Çavuşoğlu da dün “Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız” diye buna karşılık vermişti.

Bugün yine konuşan Çavuşoğlu “ABD’nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz adada, biz de gereğini yapacağız” dedi.