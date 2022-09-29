Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız” dedi.

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Pamukkale Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte konuşan bakan, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırması konusunda, görüşmelerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, “Silahınız dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu” sorusunu sorduğunu iddia etti.

Çavuşoğlu, Blinken’a, “Para verin. Severler. İhtiyaçları da vardır. Niye silah veriyorsunuz? Bu silahı kime karşılık veriyorsunuz” sorularını yönelttiğini öne sürdü.

ABD tarafının aldığı karara karşılık bakan, “Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız” dedi.