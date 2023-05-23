Cannes’da protesto: Aktivist kendini kana buladı

76’ncı Cannes Film Festivali’nde Ukrayna bayrağı renklerinde giyinen bir aktivist, kırmızı halıda yürürken üzerine sahte kan dökerek protesto düzenledi.
Just Philippot’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Asit’ filminin prömiyeri için düzenlenen etkinlikteki protestoya güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek aktivisti uzaklaştırdı.
Protesto dahil herhangi bir açıklama yapılmazken, o anları Fransız haber ajansı AFP paylaştı.
Cannes Film Festivali geçen yıl da benzer bir protestoya sahne olmuştu. Kimliği açıklanmayan bir aktivist, savaşta Ukrayna’daki cinsel şiddet ve tecavüzü protesto etmek için üstündeki kıyafeti çıkarmış, göğsüne ve karnına ‘Bize tecavüz etmeyi bırakın’ yazmıştı.