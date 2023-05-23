Cannes’da protesto: Aktivist kendini kana buladı

76’ncı Cannes Film Festivali’nde Ukrayna bayrağı renklerinde giyinen bir aktivist, kırmızı halıda yürürken üzerine sahte kan dökerek protesto düzenledi.

Just Philippot’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Asit’ filminin prömiyeri için düzenlenen etkinlikteki protestoya güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek aktivisti uzaklaştırdı.

Protesto dahil herhangi bir açıklama yapılmazken, o anları Fransız haber ajansı AFP paylaştı.

VIDEO: Cannes action.



A woman dressed in Ukrainian colours pours fake blood on herself on the steps of the Palais des Festivals during the screening of the film 'Acid', before being removed by security staff pic.twitter.com/v7hAz1zetW — AFP News Agency (@AFP) May 22, 2023

Cannes Film Festivali geçen yıl da benzer bir protestoya sahne olmuştu. Kimliği açıklanmayan bir aktivist, savaşta Ukrayna’daki cinsel şiddet ve tecavüzü protesto etmek için üstündeki kıyafeti çıkarmış, göğsüne ve karnına ‘Bize tecavüz etmeyi bırakın’ yazmıştı.