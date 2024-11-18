Candan Yıldız: Para için bebek vahşetine kimler, nasıl göz yumdu?

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İki isim Fehmi Alperen ve Fırat Sarı…

Hani şu Yenidoğan çetesi davasında sanık olanlar…

Olayların anlaşılması için 8 yıl öncesine, 2016 yılına gidelim…

Uzun yıllar yoğun bakımda hemşirelik yapan Arzu Başaran Başkıran, 06.11.2016 tarihinde Esenyurt’ta Esencan özel hastanesinde doğum yapar. 34 hafta+ 5.günde doğum yapan Başıkıran, uzmanların tanımına göre geç prematüre bir bebeği kucağına alır. Ancak sonrası aile için tam bir kâbus…

21 günlük yaşam mücadelesi veren bebek Brusk Nef Başkıran hayatını kaybeder. Anne Başkıran, solunum sorunu olan bebeğine geç müdahale edildiğini, eksik ilaç verildiğini savunarak hukuk mücadelesi başlatır. Bağımsız raporlar (bilirkişi) ihmal, özensizlik, yanlış tedavi olduğu tespitini yaparken, Adli Tıp raporu hekimlere kusur atfedilemeyeceğini söyler. Ailenin yılları, ulaştıkları delilleri etkin bir soruşturmaya dahil etmeye çabalamakla geçer ama etkin bir soruşturma olmaz. İstenen deliller dosyaya girmez, kimi ifadelere başvurulmaz.

Dosya Anayasa Mahkemesi’ne gider, “İç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle” AYM başvuruyu reddeder. Aile şimdi dosyayı hem AİHM’e hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. 133 sayfalık bir dosya…

Candan Yıldız’ın yazısı