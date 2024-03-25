Uluslararası hukuk da savaş suçları karşısında suskun. Adaletin eşitler arası mümkün olduğu bir kez daha teyit ediliyor. Uzun yıllar “Beyaz üstünlükçü” Apartheid rejimine karşı mücadele eden Güney Afrika’nın dışında cesur davranan bir başka ülke çıkmadı İsrail devletinin Filistin politikasına…

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine “soykırım” davası açsa da çıkan “tedbir” kararı İsrail’i durdurmadı tabii ki…

7 Ekim’de Hamas’ın saldırısına misilleme olarak başlayan İsrail’in savaşı öyle bir hal aldı ki, bir coğrafya, bir tarih, bir kültür, entelektüel birikim, inançlar bedenlerle birlikte topraklardan siliniyor.

Candan Yıldız’ın yazısı