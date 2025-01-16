Candan Yıldız: Gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'la Turan Kalyoncu'nun ne ilişkisi var?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Peki gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş’la Turan Kalyoncu’nun ne ilişkisi var?

Bir ilişki var ama dolaylı…

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen TRG Hospitalist Hastanesi’nin ortağı Gürkan Dölekli, Diyarbakırlı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı…

Kalyon-Güven Hava Taşımacılığı’nın ortağı Gürkan Dölekli de Hayrettin Çoşkun’un ortağı.

Aktaş’ın başka bir şirketi de Perla Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi. Bu şirketin üç ortağından biri Nurettin Cengiz. Bunu dün yazmıştım.

Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz’in de Nurettin Cengiz’in oğlunun düğünündeki fotoğrafı paylaşmıştım.

Gazeteci Yalçın Bayer’in 22 yıl önce yazdığı haberden öğreniyorum ki Nurettin Cengiz hem Mehmet Cengiz’in yeğeni hem de Sedat Peker’le teyze çocukları.

Candan Yıldız’ın yazısı