Canan Kaftancıoğlu: Yapıyorsun İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin gelen ilk verilerin ardından İstanbullulara teşekkür etti.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda saat 17:00’den itibaren oy verme işlemi sona erdi.

Sandıkların yarısı açılırken, AA ve ANKA’ya göre İstanbul’da millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından ilk sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada “Yaparsın İstanbul demiştik, yapıyorsun İstanbul” dedi.

İstanbul’da sandık başındaki görevlilere de teşekkür eden Kaftancıoğlu’nu şunları kaydetti:

“Ekran başlarında değil sandık başlarında an be an sonucu takip eden hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerimiz, müşahit ve avukatlarımız kocaman bir teşekkürü hak ediyor. Yaparsın İstanbul demiştik, yapıyorsun İstanbul.”