Çanakkale’deki yangınının etkilediği köylerden kurtarılan hayvanlar dostlarına kavuştu

Çanakkale’deki orman yangınının etkilediği köylerden kurtarılan hayvanlar sahiplerine veriliyor.

Fotoğraf: AA

Kentte 22 Ağustos’ta başlayan ve kontrol altına alınan yangın sürecinde tahliye edilen köylerde vatandaşların hayvanları ekipler tarafından kurtarıldı.

AA’nın haberine göre kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yaralı hayvanların tedavileriyse devam ediyor.

Yangının en çok etkilediği yerlerden olan Yağcılar köyü sakinlerinden Hanife Yurdakul, ekiplere teşekkür etti.

Köpeklerinin yangından sağ salim kurtarıldığını anlatan Yurdakul, “Allah razı olsun. Köpeklerimiz geri geldi. Çok merak etmiştik. ‘Pamuk’ ve ‘Huysuz’ adlı köpeklerime kavuştuğum için çok mutluyum” diye konuştu.