Çanakkale’de yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı; yangın ormana sıçradı

Çanakkale’de seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçtan sıçrayan alevler, yol kenarındaki ormana da sıçradı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Ankara’dan Çanakkale’ye seyreden özel bir şirkete ait otobüsün motor kısmından Lapseki’nin Güreci köyü yakınlarında duman çıkmaya başladı.

Durumu fark edip yol kenarında otobüsü durduran şoför, araçtaki sekiz yolcu ile muavin ve yedek şoförü otobüsten indirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sarıp yol kenarındaki orman arazisine sıçradı.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle karadan, helikopterle havadan müdahale edildi.

Olayda otobüs kullanılamaz hale gelirken orman arazisi de zarar gördü.