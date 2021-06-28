Çanakkale’de son 92 yılın en sıcak haziran ayı günü dün yaşandı

Çanakkale’de dün 37,2 santigrat derece olarak ölçülen hava sıcaklığı son 92 yılda haziran ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

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Meteoroloji İl Müdürlüğü’nün açıklamasında Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıklarının haziran ayının sonlarında zirve yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada ilde dün ölçülen sıcaklığın 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Daha önce ilde en yüksek hava sıcaklığı, 36,8 santigrat derece ile 24 Haziran 2007’de kaydedilmişti.