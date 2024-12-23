Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal

Ege Denizi’nin kuzeyindeki etkili fırtına nedeniyle Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı’yla adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’nin açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle…
Geyikli-Bozcaada hattı:
- Bozcaada’dan 14.00 ve 18.00
- Geyikli’den 15.00 ve 19.00
Kabatepe-Gökçeada:
- Gökçeada’dan 17.00
- Kabatepe’den 19.00
Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler saatsiz olarak devam edecek.