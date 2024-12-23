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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal

Ege Denizi’nin kuzeyindeki etkili fırtına nedeniyle Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de gökkuşağı… Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı’yla adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’nin açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle…


Geyikli-Bozcaada hattı:

  • Bozcaada’dan 14.00 ve 18.00
  • Geyikli’den 15.00 ve 19.00

Kabatepe-Gökçeada:

  • Gökçeada’dan 17.00
  • Kabatepe’den 19.00

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler saatsiz olarak devam edecek.

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