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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale Boğazı’nı trafiğe kapatan yangın söndürüldü

Mısır’dan Bulgaristan’a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde, Çanakkale Boğazı’ndan geçtiği sırada çıkan yangın söndürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Varna Limanı’na giden 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı ‘AK DISCOVERY’ adlı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktı.


Bölgeye kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Boğaz’da gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Yangında, geminin 14 kişilik mürettebatından bir kişi yaralandı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Gemideki soğutma çalışmaları sürüyor.

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