Can Atalay'dan yeni yıl mesajı: Birbirimize bir söz verelim mi?

Vekilliği düşürülen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’dan ‘yeni yıl’ mesajı geldi: “2025’e girerken ‘adalet’ sesini daha da yükseltmek için birbirimize söz verelim mi?”

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Atalay’ın X‘ten paylaştığı mesaj şöyle:

* Değerli yurttaşlar, Yeni bir yılın eşiğinde birbirimize bir söz verelim mi?

* ‘Adaletin tecellisi’ ifadesini herkes anımsar. Hepimizin kulağına çalınmıştır. Adaleti öyle ya da böyle hepimiz biliriz, eksiği gediği ile de olsa tarif edebiliriz.

* Peki ‘tecelli’ ne demektir diye kaçımız düşündük, sözlüğe baktık? Arapça ‘clw’ kökünden gelen tecelli aydınlanma, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesinden gelirmiş. Cila da, Cilve de aynı kökten gelirmiş; ‘parlaklık’, ‘parlatma’, ‘ışıtma’ gibi düşünelim.

* Ötesi ‘tecelli’ İslâm Ansiklopedisi’nde Hakk’ın varlığının (çeşitli mertebelerde) zuhur etmesi gibi de tanımlanıyor. Yani ‘adalet’ o kadar mühimmiş o kadar mühimmiş ki kültürümüz, büyüklerimiz ona uhrevi bir aydınlıkla, bir anda beliriveren bir parlama ile denk tutmuşlar. Adalet ancak tecelli edebilir…

* Hem memlekette hem de dünyamızda adalet değil adaletsizlikler konuşuluyor. Yeni yılda, adaletle, adaletsizlikle daha fazla meşgul olmak, adalet için mücadele etmek, adaletin tecellisi için birbirimize daha fazla omuz omuza vereceğimize söz verelim mi?

* En başa da, ekmeğini kazanırken hayatını kaybeden işçileri, neredeyse toplumsal bir atık muamelesi yapılan emeklilerimizi ve emekçilerimizi, çocuğu bilmem hangi çetenin eline düşmesin, uyuşturucuya kapılmasın diye kaygılanan anne babaları, tehdit altındaki kadınlarımızı, katledilen doğamızı, halen yuvalarına dönememiş depremzedelerimizi, özetle her alanda hak hukuk bekleyen milyonları yazalım mı?

* Adalet ancak en alttaki, en eşitsiz durumdaki için ‘tecelli’ ederse ona gerçekten adalet denebilir. Adalet isteyelim. Adalet için sosyal adalet diyelim. Daha fazla. Çok daha fazla!

* 2025’e girerken ‘adalet’ sesini daha da yükseltmek için birbirimize söz verelim mi? Yeni yılınızı kutlarım.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilmişti. Yargı ve yasama tahliye yönünde adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliyesine karar vermişti.

AYM kararı, Atalay hakkındaki hükmü veren 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a atmıştı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, AYM’nin kararına uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve başkan Zühtü Arslan dahil tahliye yönünde oy kullananan dokuz AYM üyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Atalay’ın avukatları karara karşı Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulunmuş ancak itiraz reddedilmişti.

Son olarak AYM, Gezi Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti. Kararın gerekçesinde ‘hukuken var olmayan işlem ile ilgili söz konusu talebin incelenebilmesine imkan bulunmadığı’ ifade edilmişti. 22 Şubat tarihli gerekçeli karar 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Atalay için Meclis 16 Ağustos’ta olağanüstü toplanmış, görüşmelerde Alpay Özalan ve AKP’liler Ahmet Şık’a saldırmıştı.

Şık ve Özalan’a kınama cezası verilmiş, Atalay’la ilgili AYM kararı okunmadan Meclis tatil edilmişti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, genel kurulun tekrar toplanmayacağını açıklamıştı.