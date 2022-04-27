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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Zamların tek sorumlusu elindeki her şeye fahiş zam yapan iktidar


Erdoğan bakanlarıyla toplantı yaptıktan sonra “Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız” diyerek önemli bir itirafta bulundu. Yani neymiş, “Fiyatlar artmış ve artık orada kalacakmış.” Ama fahiş fiyat artışı yapanlardan da mutlaka hesap sorulacakmış. Sanıyorum biz bu sözleri aralık ayından beri neredeyse her gün duyuyoruz.

Peki, kimdir bu fahiş fiyat artışı yapanlar, nerededirler ve neden bir tanesi bile yakalanıp cezalandırılmamıştır? Aylardır toplum bu sözlerle adeta uyutuluyor. Arada göstermelik bazı baskınlar yapılıyor. Gerçi onlara da baskın denemez. Polisler marketlere girip ellerindeki defterlere fiyatları falan yazıyorlar. Bazen bu işi belediye zabıtaları üstleniyor. Aslında bunların hiçbir anlamı yok.


İktidar ne kadar zorlarsa zorlasın ‘fahiş fiyat uygulayanları’ ya-ka-la-ya-maz. Nedeni çok basit. Piyasadaki bütün zamların tek sorumlusu elindeki her şeye fahiş zam yapan iktidar da ondan.

Can Ataklı’nın yazısı

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