Can Ataklı: Yine aynı numara

Yine aynı numara.

Yine herkesi sersem yerine koyma ucuzluğu.

Yine “Sözlerimi çarpıttılar” safsatası.

Adalet Bakanı makamında oturan Bekir Bozdağ, bu seçimlerde muhalefetin “Şampanya patlatarak kutlama yapacağını” ama buna karşı kendilerinin “Şükür namazı kılacağını” söyledi ve “Millet bu ikisi arasında seçim yapacak” dedi.

Sözler çok açık ve net.

Ancak sıkıyı görünce hemen “Çarpıtıldı, maksadını aşan yorumlar yapılıyor” deme alışkanlığında olan AKP’lilerin genel tavrına uyan Bekir Bozdağ da anında yan çizdi.

Meğer Bozdağ öyle dememişmiş.

Ya ne demişmiş?

Bozdağ söylediği acayip lafı kurtarmak için bakın kendini nasıl savunmuş;

“Benim söylediğim şunlar ya da bunlar kazanacak değil, kimin nasıl kutladığıdır. Açıklamam, istismar ediliyor.”

Sonra da kamuoyunda kimsenin bilmediği bir bilgiyi paylaşıp şöyle demiş;

“Bizimki seçim sonuçlarını kimin nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. İngiltere’de, Erdoğan kaybederse, kutlamalar yapılacak denildi. Ben de çıkarım yaparım, bazıları böyle kutlayacak ya da böyle kutlayacaktır. Ama siyaseten bunu istismar ediyorlar.”

Bu tür adamlar için hep “Milleti aptal yerine koyuyorlar” diyorum.

Galiba öyle yapmıyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı