Can Ataklı: Yeni bir algı yaratma oyununa giriştiler

Ama daha da farkında olduğu gerçek şu: Seçimler ne zaman olursa olsun, Erdoğan’ın kazanma şansı yok denecek kadar az. Bütün anketler bunu gösteriyor. Saray ve çevresi ile saray medyası bir süredir bunun şokunu yaşıyor.

Sürekli olarak Erdoğan’ı parlatmaya, ekonominin iyiye doğru gittiğini anlatmaya, dünyanın odağı olduğumuzu iddia etmeye çabalıyorlar ama nafile.

Ekonomik koşullar halkın üzerine öyle bir çöktü ki artık bu tür ucuz numaralar pek para etmiyor. Bunlar para etmeyince gözlediğim kadarıyla yeni bir algı yaratma oyununa giriştiler. Şu sıralar “Erdoğan kazanıyor” diyemiyorlar ama “Erdoğan yükseliyor” algısı yaratmaya uğraşıyorlar. Sonar bir anket yapmış.

İsim vermeden “Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 40.2’si Recep Tayyip Erdoğan demiş. İkinci sırada ise yüzde 17.8’le Mansur Yavaş gelirken Meral Akşener ise yüzde 10.4 oy oranı ile üçüncü 10.1’le Ekrem İmamoğlu dördüncü olmuş.

Can Ataklı’nın yazısı