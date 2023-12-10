Can Ataklı: Yaşasıııın, Yunan adalarına gidiyoruz

Nasıl sevindirik oldular anlatamam.

Dünkü Hürriyet gazetesini gördünüz mü?

Tabii diğer yandaş gazeteler ve televizyonların da baş haberlerinde aynı durum vardı.

Erdoğan’ın “tarihiiiii” Yunanistan gezisinden sonra Yunanistan, 10 adaya gelecek Türklere gümrük kapısında 7 günlük vize verecekmiş.

Yani keyfi için Yunan adalarına gidecek olanlar konsolosluk kapılarında vize için beklemeyecekmiş.

Sevindikleri ve “tarihiiiii” diye çığlıklar attıkları büyük zafer buymuş.

Yunan adalarına kaç kişi gider?

Rivayet muhtelif.

Bir milyon diyen de var, daha fazlasını söyleyen de.

Gerçi 2019 yılı verilerine göre Yunanistan’a giden toplam Türk turist sayısı 786 bin ama olsun, bu kadar kusur kadı kızında da olur.

Can Ataklı’nın yazısı