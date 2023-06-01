Can Ataklı: Yabancı seçmen sayısının ortaya çıkarılması namus borcudur

Seçimlerden çok önce, seçmen sayısının açıklandığı tarihte anormal fark pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Ancak ne tuhaftır ki partilerin YSK’daki temsilcileri adeta YSK’dan çok YSK’cı bir tavır takınmışlar ve ortada şüpheli hiçbir durumun olmadığını söylemişlerdi. Bunun üzerine bazı titiz araştırmacılar seçmen sayıları üzerinde birkaç ay süren çalışmalar yapmışlar ve anormalliği ortaya sermişlerdi. Bu araştırmacılar başta CHP olmak üzere siyasi partilere gittiler. Raporlarını sundular.

En azından İçişleri bakanlığına resmen başvurulmalı ve şu ana kadar kaç yabancı uyruklu sığınmacının ve halen yurtdışında yaşayan yabancının vatandaşlık hakkı aldığı ve bunların kaçının oy kullandığı sorulmalıdır. Bunun cevabının da resmen ve yazılı olarak bildirilmesi talep edilmelidir. Bu konudaki resmi bir girişime ‘yalan cevap’ vermeleri ihtimali olsa da aslında bu çok zordur.

Her şeyin kayıt altında tutulduğu devlet düzeninde bu tür resmi sorulara yalan beyanda bulunacak cesarette kimsenin olacağını tahmin etmiyorum. Yabancı seçmen sayısının ortaya çıkarılması bu ülkenin namus borcudur.

Can Ataklı’nın yazısı