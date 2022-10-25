Can Ataklı: ‘Türkiye Yüzyılı’ derken cumhuriyetten hiç söz edilmiyor

AKP Genel Başkanı, Türkiye Yüzyılı başlatacaklarını söylüyor. 100’üncü yılı kutlamaktan söz etmiyor.

Nitekim bu amaçla bir de logo hazırlanmış. Ama ne gariptir Türkiye Yüzyılı derken cumhuriyetten hiç söz edilmiyor. Kimse “Canım ne var bunda, zaten yüzyılın ne anlama geldiğini herkes biliyor, alt tarafı bir logo, orada cumhuriyet kelimesi geçmemesine mi taktınız?” demesin.

Çünkü buna takmak gerekir. Burası Türkiye Cumhuriyeti.

Bugün itibarıyla tam 99 yıl önce verilen İstiklal Savaşı’ndan sonra devletimizin yönetim biçimi olarak kabul edilmiş cumhuriyet rejimi bugüne kadar ülkeyi ayakta tutmuştur. Bunu değiştirmek, yok saymak, yenisini kuruyor gibi havalara girmek mümkün değildir. Yapanın da yanına kalmaz, böyle bilinmesinde yarar vardır.

Ancak görülüyor ki, açıktan olmasa bile Türkiye Yüzyılı adı altında bugüne kadar gelen cumhuriyet tamamen bir kenara bırakılmak isteniyor.

2’inci Cumhuriyet’le Türkiye din temellerine dayalı, kuruluş ilke ve devrimlerinden tamamen arındırılmış, Arap tipi bir yönetim biçimine geçilmek isteniyor. İktidar sözcüleri, Cumhuriyet döneminin bir ara olduğunu, bunun artık biteceğini, Yeni Türkiye’nin doğduğunu söylüyor.

Peki bunu yapmaya güçleri yeter mi?

Can Ataklı’nın yazısı