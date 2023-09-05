Can Ataklı: TÜİK ne yapacağını şaşırdı

Ayın başı geldi mi hepimiz “Dur bakalım enflasyon ne olmuş?” diye merak içinde bekliyoruz rakamların açıklanması.

Sanki devletin resmi kurumu TÜİK’in yapacağı açıklama doğruymuş gibi.

Yıllardır artık şerbetlendik.

Ay başı gelince TÜİK enflasyon rakamlarını açıklar.

Kimse inanmaz tabii.

Çünkü TÜİK rakamları asla gerçek değildir.

Yukarıdan gelen talimatlar neyse ona göre rakam açıklarlar olur biter.

Hele Erdoğan’ın dünyada hiç örneği olmayan “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” tezinden sonra rakamlar iyice şaşırdı.

TÜİK ne yapsın, hepsi emir kulu, “Enflasyonu bu kadar açıklayacaksınız, ona göre” diye parmak sallanıyor, onlar da boyun eğiyorlar.

Neyse ki ENAG diye bağımsız bir kuruluş var da gerçek enflasyonu öğreniyoruz.

Gerçi fark etmiyor, çünkü hepimiz hayatın içindeyiz ve çektiğimiz çile de ortak.

Rakamlar ne olursa olsun, bizim hayatımız her gün biraz daha çukura doğru gidiyor.

TÜİK ve ENAG dün yine enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ancak bugüne kadar hiç görmediğimiz bir şey gerçekleşti.

TÜİK aylık enflasyon rakamını tarihinde ilk kez ENAG’ın üzerinde açıkladı.

TÜİK’e göre ağustos ayı enflasyonu yüzde 9.09 olarak gerçekleşti.

ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 8.59 olarak açıkladı.

Tabii yıllık enflasyonda yine açık ara fark var.

Can Ataklı’nın yazısı