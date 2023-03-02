Can Ataklı: Sosyal medyada büyük bir algı operasyonu başlattılar

Korkunç deprem ve ardından yaşanan dramatik olaylar iktidarın kimyasını tamamen bozdu. Saray çevresi depremin ilk anından itibaren bütün güçlerini “Bu depremden kendilerine bir pay çıkarmaya” adadılar adeta. Halkın çığlıklarını, yardım taleplerini duymazdan gelerek “Ahlaksızca, adice, namussuzca saldıranlardan hesap soracağız, defterimize not ettik, günü gelince bunları açacağız” dediler.

Ardından 200 bin kişilik trol ordusunu harekete geçirdiler. Depreme uğrayanların isyanlarını, çığlıklarını “Bunlar yalan, devletimiz bütün gücüyle ilk andan deprem alanlarındaydı, asker anında yardıma koştu, herkese 10’ar bin lira dağıtacağız, bir yılda evleri bitireceğiz, her şey eskisinden de güzel olacak” propagandası ile bastırmaya çabaladılar.

Trol ordusu özellikle yoksullaştırılmış ve cahilliğe itilmiş halkın üzerinde etki yaratabilmek için yine geçmişi karalama, suçu 21 yıldır iktidarda olmalarına rağmen daha önceki dönemlere atma yarışına girdiler. Sosyal medyada büyük bir algı operasyonu başlattılar.

Örneğin burada fotoğraflarını gördüğünüz sözde “kıyaslama” görüntüleri üzerinden Erdoğan’ı korumaya kalktılar. Bugün ile 100 yıl öncesinin fotoğraflarını yan yana koyup kendi karanlık zihinlerine göre güya “eleştiri” yapıyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı