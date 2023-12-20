Can Ataklı: Son Macaristan gezisi bile bu amaçla yapıldı

Şimdi Meclis’in gündemi yılbaşına kadar bitmiş görünüyor.

Kalan son konu İsveç’in NATO üyeliğine kabulün oylanması.

Tabii ki kabul edilecek.

Bakmayın siz “ABD’nin Kongresi varsa bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var” laflarına nasıl olsa evet oyu verilecek.

MHP’nin çıkıntılık yaptığı söyleniyor.

Devlet Bahçeli’nin “Teröre karşı önlem almayan İsveç’in NATO’ya kabulünü içimize sindiremiyoruz” lafları da bir anlam ifade etmiyor.

Meclis’teki sayısal duruma bakılır, MHP’liler en fazla oylamaya katılmazlar oylama biter gider.

MHP’nin NATO’ya karşı duracak gücü yok.

Ret oyu vermeleri bile mümkün değildir.

Erdoğan ise verdiği sözü yerine getirmek zorunda.

Son Macaristan gezisi bile bu amaçla yapıldı.

Can Ataklı’nın yazısı