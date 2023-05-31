Can Ataklı: Sinan Bey, ‘HÜDA PAR’la aramda hiç fark yok’ demiş olmadınız mı?

Sinan Oğan en sağda. Diğer uçta ise HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu var. Yeşil Sol Parti, sosyal medya hesabında, bir fotomontajla sanki Sinan Oğan Zekeriya Yapıcı ile el ele gibi göstermiş. (Diken notu: Hesap, Yeşil Sol Parti’ye ait değil) Oğan da buna çok öfkelenmiş ve montaj fotoğrafı paylaşarak altına şunu yazmış; “Alçakça FETÖ taktikleriyle yapılmış bir montaj görüyoruz. Bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı alçaldınız? Yanımda duran DSP Genel Başkanı’nı montajla değiştirip yerine bunu koydunuz?” Sinan Oğan’a şunu söylemek isterim: Bu kadar öfkelenmenize gerek yok. Fiilen HÜDA PAR Genel Başkanı ile el ele tutuşmamış olsanız bile verdiğiniz toplu fotoğraf tam da budur.

Tutuşmuş ellerin havaya kaldırılması “Hepimiz aynıyız, hepimiz biriz” anlamına gelir. Anladığım kadarıyla HÜDA PAR ile el ele tutuşuyor görünmekten dolayı çok utanıyorsunuz. Niye utanıyorsunuz Sinan Bey, o platforma çıktığınızda kamuoyuna “HÜDA PAR ile benim aramda hiç fark yok” demiş olmadınız mı? HÜDA PAR’dan bu kadar utandığınızı söylemek siyasi geleceğiniz açısından da risklidir. Sonuçta bu parti ve lideri, Erdoğan’ın çok kıymetlisi. Size makam ve para verecek olan da Erdoğan olduğuna göre, onu kızdırmayın.

Can Ataklı’nın yazısı