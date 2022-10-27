Can Ataklı: Saray tayfası anında ayağa kalktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki bir tesisin açılışında konuşurken içinde “lan” geçen bir cümle sarf etti. Aslında İmamoğlu herhangi birine “lan” demedi. Hani konuşma içinde “Lan nasıl iş bu kimse anlamıyor” dersiniz ya öyle bir cümle işte. Yani muhatabı yok, cümle içinde geçen bir sıfat. Argo mu? Öyle sayılabilir.

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Sağa sola bulaşarak ekranlarda kendine prim yapan Mücahit Birinci isimli avukat da “Lan-Lun diyen birini ilk kez görüyor İstanbul’umuz… Hey gidi Kadir abi… Nereden, nereye…” demiş mesajında. İmamoğlu’na tavsiyem bir daha “lan” demesin.

“Şerefsiz, aşağılık, terörist, hain, PKK’lı, FETÖ’cü, Ermeni p.., Yahudi d…edepsiz, sürtük, rezil.” Çünkü AKP çok terbiyeli partidir, Bu nezih kelimeleri kullanır, ama “lan” dediğinizde aldıkları terbiye gereği anında deliye dönerler.

Can Ataklı’nın yazısı