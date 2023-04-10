Can Ataklı: Saray medyası ve troller atağa kalktı

Saray medyası ve trolleri ciddi bir atağa kalktı.

Kamuoyunda oluşan “Erdoğan bu kez gidiyor” görüşünü yıkmak için peş peşe ne olduğu belirsiz anketlerle durumun tam tersi olduğunu göstermeye çalışıyorlar.

Adının sanını bilmediğimiz anket şirketlerinin sözde yaptıkları anketlerin ucundan kenarından gösterip üzerine yönlendirici yorumlar ekleyerek “Erdoğan önde, yüzde 51 ile kazanıyor” algısı yaratmak peşindeler.

Elbette güvendiğim anket şirketlerinin verileri de olsa muhalefetin kesinlikle kazandığını söylemek mümkün değil.

Seçim sandığı çok farklıdır, kim bilir kaç kez anketlerin çok tersine sonuçlar alındı bu ülkede.

Ancak ısrarla söylemeye çalıştığım bir şey var.

Erdoğan’ın “Bu kardeşinizi seçin, dolarmış, faizmiş ne olduğunu göreceksiniz” demişti hatırlarsanız 2018 seçiminden hemen önce.

O halde ben de şunu diyorum; “Herkes 2018 seçimindeki durumu şimdiki durumunu kıyaslasın. Önce kendine baksın sonra ekonomik verilere göz atsın. 5 yıl sonra durum daha mı iyi yoksa daha mı kötü?”

Bu beş yılı değerlendirdiğim zaman AKP’nin hala 5 yıl önceki oyunu alabileceğini Erdoğan’ın da yüzde 50’yi geçebileceğini hiç sanmıyorum.

Can Ataklı’nın yazısı