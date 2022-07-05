Can Ataklı: Saray medyası ‘dünya da çok etkilendi’ diye bir ayrıntı koymuş habere

Haberi tabii ki saray medyasında gördüm. Müthiş bir başarı gibi ballandırarak anlatmışlar.

Neyi mi? Erdoğan NATO toplantısı bittikten sonra düzenlediği basın toplantısında önceden belirlemeden, soruları önceden vermeden, rastgele gazetecilerin sorularına cevap vermiş.

Oysa Biden de, Johnson da basın toplantılarında önceden belirlenmiş gazetecilerin önceden verilmiş sorularını cevaplamışlar. Yalandan kim ölmüş?

Erdoğan soru sormak için parmak kaldıran gazeteciler arasında rastgele seçim yapmış. Bir Amerikalı gazeteci varmış, bunu hayretler içinde izlemiş. “Nasıl olur bu, sizin lideriniz ne kadar kendinden emin, beni çok etkiledi bu” demiş. Bunu yazan saray medyası da “dünya da çok etkilendi” diye bir ayrıntı koymuş habere. Ama en komiği ise şu cümle olmuş bana göre; “Erdoğan, tüm sorulara uzun yıllara dayanan diplomatik birikimiyle yanıt verdi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un stratejik hamlesiyle yapıldı.”

Madem bu kadar kendine güveni yüksek AKP genel başkanının Türkiye’de de önceden verilmemiş sorularla basın toplantısı yapsın da görelim bakalım.

Can Ataklı’nın yazısı