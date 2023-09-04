Can Ataklı: Sadece sizin döneminizde 134 maddesi değişen Anayasa’nın hangi maddeleri Türkiye’ye yakışmıyor?

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Anayasası var mı?

Var.

Kaç yılından beri bu Anayasa ile yönetiliyoruz?

1982’de yapılan halk oylamasından sonra yüzde 92’lik bir oranla kabul edilen Anayasa yürürlükte şu an.

Peki hala ilk gün yazıldığı gibi mi anayasa?

Hayır.

Önceki değişiklikler hariç, AKP iktidarı döneminde toplam 177 maddeden oluşan Anayasa’nın 134 maddesinde değişiklik yapıldı.

Bunlardan toplu olarak yapılan iki değişiklik halk oylamasına sunuldu ve kabul edildi.

Şimdi Erdoğan yıllardır söylediği cümleleri tekrarlıyor ve “yeni Anayasa’dan” söz ediyor.

O halde soralım:

Sadece sizin döneminizde 134 maddesi değişen Anayasa’nın hangi maddeleri Türkiye’ye yakışmıyor?

Erdoğan ve çevresi sürekli “yeni Anayasa’dan” söz ediyor ama bunun ne olduğunu asla söylemiyor.

Açın bakın AKP’nin bugüne kadarki söylemlerine, hiçbirinde somut bir şey bulamazsınız.

Varsa yoksa “Bu anayasa asker Anayasası, bu Anayasa bize yakışmıyor, yeni Anayasa yazmak gerek” sözleri.

177 maddeden 134’ü değişmiş.

İlk dört madde değişemeyeceğine göre kalan 39 madde var.

Eğer yeni anayasa istiyorsanız bu 39 maddeden hangilerinin bize yakışmadığını da söylemek zorundasınız.

Can Ataklı’nın yazısı