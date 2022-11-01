Can Ataklı: Onlara göre bütün dünya Türkiye’ye cephe aldı

Bizim saray medyası bir alem. Artık haberlerin içeriği falan önemli değil. Bütün mesele algı yaratmak. Onlara göre bütün dünya Türkiye’ye cephe aldı, hepsi bizi batırmak için uğraşıyor ama çok şükür başımızda Erdoğan var, hepsine karşı dik duruyor, hadlerini bildiriyor.

Türkiye’ye yönelik söz söyleyen herkes ya “hadsiz” ya “küstah” ya “densiz” ya “şerefsiz” diye yaftalanıyor.

Son örnek Mısır. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü, Libya politikaları nedeniyle ülkesinin Türkiye’yle temaslara son verdiğini duyurdu. Saray medyası haberi “Mısır’dan küstah açıklama” başlığı ile duyurdu. Oysa hesapta Mısır’la yeni dönem başlıyordu. İki ülke arasında yeniden iyi ilişkiler kurulacaktı..

Peki ne oldu da Mısır böyle çark etti? Kimse bunu sormuyor, araştırmıyor. Sakın bu cümlelerimden “Mısır haklıdır” dediğim manasını çıkartmayın. Ancak her dış olayda işin gerçeğini araştırmadan güya Türkiye’yi savunuyoruz edasıyla haberden çok “dış güçler” algısı oluşturmanın yararsızlığını anlatmaya çalışıyorum.

Dikkat edin, son yıllarda “biraz Rusya” hariç aramızın bozuk olmadığı ülke yok gibi. Herkesle arası bozuk olanların hiç olmazsa bir dakika durup “Niye ben kimseyle iyi ilişkiler içinde olmuyorum” diye düşünmesi gerekmez mi?

Can Ataklı’nın yazısı