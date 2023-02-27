Can Ataklı: Ölü sayısını düşük açıklamanın bir yararı var mı?

Bu yazıyı yazdığım sırada AFAD tarafından yapılan son açıklamaya baktım. Buna göre depremde can kaybı 44 bin 218 olarak görünüyor. Peki gerçek bu mu? İktidar çeşitli kaygılarla gerçek ölü sayısını gizliyor mu?

Bunu bilmiyoruz, doğal olarak resmi rakamlara bakmak ve itibar etmek zorundayız.

Ancak 20 gündür hepimiz deprem bölgesini çeşitli kaynaklardan izliyor ve gözlüyoruz.

Henüz enkaz kaldırma çalışmaları başlamadan önce toplam ölü sayısı 40 binlere ulaşmıştı.

Şimdi enkaz kaldırılıyor. Bazı illerde bu çalışmaların sonuna bile gelindi. Onlarca kat un ufak olmuş bir yığın haline gelmişken canını kurtaran kurtardı, çok sayıda kişi enkaz altından canlı çıkarıldı aynı şekilde binlerce de cansız bedene ulaşıldı. Peki, enkaz kaldırma çalışmaları başladığında derinlerden hiç mi cansız beden çıkmıyor ya da çok mu az çıkıyor? Kimi uzmanlar tamamen yıkılan binaların, kat ve daire sayılarına göre kabaca hesaplamalarda bulunuyor.

Burada ortaya çıkan rakam korkunç. Bunun ötesinde yüksek sesle dillendirilmeyen rakamlar da var, onları buraya yazamam bile. Ölü sayısını düşük açıklamanın bir yararı var mı?

Teknik olarak yok ancak sanıyorum pratikte iktidar ölü sayısının çok olmasının kendi imajına zarar vereceğine inanıyor olabilir. Ama ne olursa olsun bu halk bu depremde gerçekte kaç kişinin yitirildiğini öğrenme hakkına sahiptir.

Bunu saklamaya kalkmanın bir anlamı yoktur.

Can Ataklı’nın yazısı