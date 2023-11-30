Can Ataklı: Muhteşem istihbarat diyorlar ama bunları da yaşamadık mı?

Seçimden sokra kurulan kabinenin (saray yönetimi bir türlü hükümet demiyor, hep kabine diyor) en gözde isimlerinden biri Hakan Fidan.

MİT’i atandığı 27 Mayıs 2010’dan Dışişleri Bakanı olduğu Haziran 2023’e kadar yöneten ve bir “istihbarat dehası” gibi yönettiği söylenen Hakan Fidan’dan şimdi de yeni görevinde büyük zaferler kazanması bekleniyor.

Yandaş medya da Hakan Fidan’ı her fırsatta göklere çıkarıyor, dünya çapında bir dahi diplomat gibi sunuyor.

Ancak Hakan Fidan’ın MİT başkanlığı yaptığı dönemde yaşanan o kadar çok acı olay var ki, insan “Peki bu nasıl bir istihbarat dahisi?” demeden edemiyor.

Can Ataklı’nın yazısı