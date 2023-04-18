Can Ataklı: Milli savunma bakanı, iç savaş çağrısı yapar gibi konuşur mu?

Erdoğan’ın tayin etmesiyle Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar şimdi milletvekili adayı. Yine Erdoğan tarafından Kayseri’den aday olarak atanan Hulusi Akar seçim bölgesinde çalışmalara başladı. Devletin bütün gücünü kullanarak propaganda yapan Hulusi Akar bir kapalı salon toplantısında kürsüye çıktı.

Bu sırada salondaki gençler “Vur de vuralım, öl de ölelim” diye slogan atmaya başladı. Bunun üzerine coşan Hulusi Akar “Onun da zamanı gelecek, merak etmeyin onun da zamanı gelecek” diye karşılık verdi. Hulusi Akar bu sözleri söylerken yumruklarını sıktı ve gençlere doğru salladı.

Bu ifade açık bir “iç savaş” kışkırtmasıdır. Bunu zamanında bir kere de Devlet Bahçeli yapmıştı.

Bahçeli o sırada henüz AKP’ye demir atmamıştı ve muhalefetteydi. Erdoğan Bahçeli’nin bu sözlerine şiddetli bir öfke göstermiş ve “Zamanı gelecek diyerek neyi ima ediyorsun? Sen kime vuruyorsun? Bu ülkenin karşılıklı güven, dayanışmaya ihtiyacı varken sen ‘vurmanın, ölmenin zamanı gelecek’ ifadesini veriyorsun” demişti.

Şimdi aynı sözleri Silahlı Kuvvetler’in bütün gücünü elinde tutan bir adamı söylüyor.

Can Ataklı’nın yazısı