Can Ataklı: Mazbatada neden kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu yazmıyor?

Seçilen cumhurbaşkanlarının kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu mutlaka belirtiliyordu. Örneğin Atatürk birinci cumhurbaşkanı, Özal 8’inci cumhurbaşkanı, Sezer 10’uncu cumhurbaşkanı, Gül 11’inci cumhurbaşkanı olarak anıldı hep.

Seçim Meclis’te yapıldığı için bir mazbata düzenlenmesine gerek yoktu. Ancak 2014 yılından itibaren cumhurbaşkanı halkın oyları ile seçilmeye başlandı. Böylelikle seçimin yönetimi de YSK tarafından yapıldı.

Seçim sonuçları da YSK tarafından açıklandığı gibi seçilen kişi için de bir mazbata hazırlanmaya başlandı. 2014’ten bu yana yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde düzenlenen mazbatalarda Erdoğan’ın kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu yazmıyor.

Bunun yansıra daha önce hep Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak anılan bu makam son üç mazbatada “Türkiye Cumhurbaşkanı” olarak yazılıyor.

Bunu her üç seçimden sonra da dile getirdim, Cumhurbaşkanı sayısının neden yazılmadığını ve neden Türkiye Cumhurbaşkanı denildiğini sordum. Cevap yok tabii.

Türkiye Cumhuriyeti’nden pek haz etmediklerini düşünüyorum. Sayı konmamasının nedeni ise galiba Erdoğan’ın Anayasaya aykırı olarak üçüncü kez aday olup seçildiğini gizlemek.

Can Ataklı’nın yazısı