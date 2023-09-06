Can Ataklı: Lahmacun ve pizzanın önlenemez yükselişi

Ne diyor başta Erdoğan olmak üzere, ekonomi kurmayları?

“Ekonomi tıkırında”

Bunları söylüyorlar ama nedense “toparlanmadan” söz ediyorlar.

“Ekonomideki kötü gidişin durduğunu” ileri sürüyorlar.

Hayat pahalılığının ve enflasyonun biteceğini açıklıyorlar.

Siz istediğiniz kadar büyüme adı altında “şişme” tablolar yayınlayın, enflasyonun düşürüleceğini, pahalılığın önüne geçileceğini fırsatçılığa prim verilmeyeceğini ileri sürün ve ısrarla “sabır gösterilmesini” dileyin; bu millet aptal değil, yemiyor artık.

Fiyatlarla baş edebilmek artık mümkün değil.

Sokakta kimi görsem fiyatlardan söz ediyor.

Sadece söz etmekle kalmıyor önce şiddetli bir öfke gösteriyor sonra da gülmeye başlıyor.

Bu da demektir ki; artık gülme aşamasına geldik, hafif çaplı delirmek üzereyiz yani.

Bugün size başımdan geçeni anlatmak istiyorum.

Öğle saatleri oturuyoruz birkaç kişi, arkadaşım Levent Yarangümelioğlu acıktığımızı düşünerek “Lahmacun söyleyelim” dedi.

Telefondan uygulamayı açtı, paket servisten getireceğiz.

“10 tane söyleyelim, belki gelen olur” dedi.

Sonra uygulamaya 10 lahmacun yazdı, ekrana bakarken “Yuh yani” demez mi?

“Hayrola?” dedim.

“İnanılır gibi değil, 10 lahmacun 625 lira” diye şaşkınlığını dile getirdi.

Ben de “Ne olacak şu bizim köşedeki kebapçıya gitsek daha da pahalıdır” diye karşılık verdim.

Levent çok araştırmacıdır, birden “Aklıma geldi” dedi ve telefonunu karıştırmaya başladı.

Geçen yıl aynı lahmacuncudan yine 10 lahmacun siparişi vermiş, uygulamadan eski siparişlerini kontrol etti.

Geçen yılın Nisan ayında 10 lahmacun aynı yerden 185 liraya gelmiş.

Farka bakar mısınız, bir yılda tanesi 18 lira olan lahmacun 62.5 liraya çıkmış.

Bunu görünce “Bari bir de pizzaya bak, nasıl olsa onu da sipariş etmişsindir” diye takıldım.

Gerçekten geçen yıl pizza da almış aynı uygulamadan.

Şubat ayında iki orta boy pizza için 67 lira 99 kuruş ödemiş.

“Siparişi yenile” tuşuna bastı.

Dün itibarıyla bir yıl önce 67 lira 99 kuruş olan iki orta boy pizzanın fiyatının 269 lira 99 kuruş olduğunu gördük.

Yani bir orta boy pizza geçen yıl 33 liraymış, şimdi 134 liraya çıkmış.

Can Ataklı’nın yazısı