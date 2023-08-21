Can Ataklı: Kur korumalı mevduat fena halde elde patladı

Türkiye ekonomisinin canına okuyan “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” teorisi çöktü.
Erdoğan’ın “İşte Türkiye’yi kurtaracak” dediği teori yüzünden 7 lira olan dolar, 28 liraya çıktı
14’lerde olan enflasyon hızlı bir yükseliş trendi ile resmi verilerde bile yüzde 80’leri geçti, gerçek enflasyon ise yüzde 160’ı buldu.
İktidar; dahiyane ekonomik teorisini, “Kur Korumalı Mevduat” icadı ile taçlandırmaya kalktı.
Ama geçen süre içinde bu da fena halde elde patladı ve bütün yük parası olan olmayan halka yüklendi.