Can Ataklı: Kur korumalı mevduat fena halde elde patladı

Türkiye ekonomisinin canına okuyan “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” teorisi çöktü.

Erdoğan’ın “İşte Türkiye’yi kurtaracak” dediği teori yüzünden 7 lira olan dolar, 28 liraya çıktı

14’lerde olan enflasyon hızlı bir yükseliş trendi ile resmi verilerde bile yüzde 80’leri geçti, gerçek enflasyon ise yüzde 160’ı buldu.

İktidar; dahiyane ekonomik teorisini, “Kur Korumalı Mevduat” icadı ile taçlandırmaya kalktı.

Ama geçen süre içinde bu da fena halde elde patladı ve bütün yük parası olan olmayan halka yüklendi.

Can Ataklı’nın yazısı