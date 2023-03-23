Can Ataklı: ‘Kılıçdaroğlu neden seçilemez’ listesi

Okurum, “Kılıçdaroğlu’na neden seçilemez?” diyerek bir liste hazırlamış.
İlginizi çeker diye düşündüm.
Çünkü;
– Paraları sıfırlamayı bilmiyor.
– Halkı Ermeni, Rum, Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye bölemiyor…
– Kadınlara “sürtük, edepsiz” demiyor, diyemiyor…
– Belediyelere çocuklarını, yakınlarını yerleştirmedi, yerleştiremiyor…
– Karşısında (muhalif) kim varsa “Namussuz, alçak…vb” küfredemiyor…
– Çetelerle havuz medyası kuramıyor…
– Önce 128, sonra 418 milyarı yok edemiyor.
– Ortak mafya kuramıyor.
– Ortak gerici, yobaz tarikatı yok…
– Bir şirket bile kurup belediyelere mal satamadı (mesela dezenfektan…)
– Mafyadan her ay on bin dolar alan bir yakını bile yok…
– Sahte diploması olanları belediyelere yerleştiremedi.
– Üniversiteli çocuklara “başı ezilecek yılanlar” diyemedi.
– Soma’da yerde yatan madenci yakınlarına tekme attırıp, sonra bunları önemli yerlere getiremedi.
– Sezen Aksu başta olmak üzeri bu ülkenin en güzel sanatçılarına “dilini koparmak” tan söz etmedi.
– SADAT gibi paramiliter örgütlerle ortaklı kurmadı
– Atatürk’ü Abdülhamit’ten çok seviyor…
– Altı yaşındaki çocuklara nikah kıyanlara sahip çıkmadı.
– Sinan Ateş’in katilleriyle fotoğrafı yok…
– Depremzedelerin yanına her şeyiyle koşuyor…