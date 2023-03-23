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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: ‘Kılıçdaroğlu neden seçilemez’ listesi

 Okurum, “Kılıçdaroğlu’na neden seçilemez?” diyerek bir liste hazırlamış.

İlginizi çeker diye düşündüm.


Çünkü;

– Paraları sıfırlamayı bilmiyor.

– Halkı Ermeni, Rum, Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye bölemiyor…

– Kadınlara “sürtük, edepsiz” demiyor, diyemiyor…

– Belediyelere çocuklarını, yakınlarını yerleştirmedi, yerleştiremiyor…

– Karşısında (muhalif) kim varsa “Namussuz, alçak…vb” küfredemiyor…

– Çetelerle havuz medyası kuramıyor…

– Önce 128, sonra 418 milyarı yok edemiyor.

– Ortak mafya kuramıyor.

– Ortak gerici, yobaz tarikatı yok…

– Bir şirket bile kurup belediyelere mal satamadı (mesela dezenfektan…)

– Mafyadan her ay on bin dolar alan bir yakını bile yok…

– Sahte diploması olanları belediyelere yerleştiremedi.

– Üniversiteli çocuklara “başı ezilecek yılanlar” diyemedi.

– Soma’da yerde yatan madenci yakınlarına tekme attırıp, sonra bunları önemli yerlere getiremedi.

– Sezen Aksu başta olmak üzeri bu ülkenin en güzel sanatçılarına “dilini koparmak” tan söz etmedi.

– SADAT gibi paramiliter örgütlerle ortaklı kurmadı

– Atatürk’ü Abdülhamit’ten çok seviyor…

– Altı yaşındaki çocuklara nikah kıyanlara sahip çıkmadı.

– Sinan Ateş’in katilleriyle fotoğrafı yok…

– Depremzedelerin yanına her şeyiyle koşuyor…

Can Ataklı’nın yazısı

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