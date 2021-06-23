Can Ataklı: İşte sarayın yeni hesabı!

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması için davanın iddianamesini kabul etti.

Böylelikle partinin kapatılma süreci de resmen başladı.

Bu davanın ne zaman sonuçlanacağı konusu, konunun en önemli noktası bana göre.

Eğer HDP kapatılırsa en az 45 milletvekiline siyaset yasağı gelecek, bu durumda milletvekillikleri düşecek.

HDP, şubat ayına kadar kapatılır ve 40 HDP’linin milletvekilliği düşerse ara seçim kaçınılmaz olacak.

Böylelikle en az 40’ı HDP’den, 17 de daha önce boşalmış toplam 57 boş sandalye için seçim yapılacak.

İşte sarayın yeni hesabı bu.

Yapılacak düzenlemelerle ve Seçim Kanunu’ndaki değişikliklerle Erdoğan’a seçim kazandırmak çok kolaylaşacaktır.

Zaten Erdoğan’ın amacı tek bir seçimi, bir oy farkla bile olsa kazanmak.

Ondan sonra Erdoğan’ı makamından ömür boyu indirmeye kimsenin güce yetmeyecektir.

Can Ataklı’nın yazısı