Can Ataklı: İmar affı gerçeği iktidarın kimyasını iyice bozdu

Sihirli gibi gördükleri depremzedeye yönelik “Şu kadar para veriyoruz, evlerinizi de hemen yapacağız” vaatlerini kimse duymak bile istemedi.

Acı çok büyüktü ve iktidar depremin altına kalacağını gördü.

Bunun üzerine kurnaz bir plan uygulanmaya başlandı.

Söylenenlerin yalan olduğu, muhalefetin deprem acısı üzerinden iktidarı devirmeye çalıştığı, devletin askeriyle polisiyle anında bölgeye koştuğu, alçak ve şerefsizlerin bunu görmediği söylem ve hakaretleri birbiri ardına sıralandı.

Hatta öyle ki depremin dış güçler tarafından kullanılan bir teknoloji ile gerçekleştiğini bile söyleyecek kadar çaresizlik içinde kaldılar.

Ancak özellikle imar affı gerçeğinin ortaya çıkması iktidarın kimyasını iyice bozdu.

Buna karşılık olarak “Siz de kentsel dönüşüme karşı çıktınız, eğer kentsel dönüşüm olsaydı binaların çoğu yeniden yapılacağı için hasar bu kadar büyük olmaz” propagandası başladı.

Hedef tahtasına bir anda CHP kondu neredeyse “Depremi CHP yaptı” diyecek kadar kendilerinden geçtiler, hakaretlerle saldırmaya başladılar.

Can Ataklı’nın yazısı