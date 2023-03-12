Can Ataklı: İktidar yandaşlarının hali pek komikti

Millet İttifakı’nın 72 saatliğine yıkılıyormuş gibi görünüp sonra tekrar kurulmasından sonra iktidar yandaşlarının hali pek komikti.

Akşener masadan kalktığında adeta zil takıp oynamışlardı saray yazarları ve televizyoncuları.

Artık Erdoğan’ın kazanması kesinleşmişti, muhalefet yine hüsrana uğramıştı, şimdi asıl hesap soracak olan Erdoğan’dı, falan filan.

Bu sevinç çığlıkları kısa sürdü.

Akşener’in dönüşü ile saray medyasında derin bir şok yaşandı.

Söyleyecek, yazacak pek bir şey bulamıyordu saray medyası.

Fikir yok, görüş yok, zeka da pek yok, zor tabii.

Bulabildikleri tek şey Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklandığı sırada Akşener’in yüz ifadesi oldu.

Akılları ancak o fotoğrafın üzerinde tepinmeye yetti.

Can Ataklı’nın yazısı