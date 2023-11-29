Can Ataklı: İktidar kendi adamına bir şey yapar mı?

Adını biliyorsunuz artık.

Ebubekir Sofuoğlu. Hesapta İlahiyat profesörü.

Tamamen bugünkü iktidarın yarattığı gerici iklimden yararlanarak aklına geleni söylüyor, linç kampanyaları açıyor, milletin sinir uçlarıyla oynuyor.

Hani şu “Türkiye’de üniversitelilerin yerleştiği yerlerin ‘Nişantaşı’na döndüğünü’ ve ‘fuhuş evleri’ halini aldığını” söyleyen adam bu.

Hesapta bu sözleri söylediğinde hakkında soruşturma açılacaktı.

Hiçbir şey olmadı. İktidar kendi adamına bir şey yapar mı?

Bu Sofuoğlu şimdi de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekanlığa mevcut dekan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’ın adını yazması ile aday olan aydın ilahiyatçı Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer’i hedef tahtasına koymuş.

Can Ataklı’nın yazısı