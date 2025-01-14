Can Ataklı: İbrahim Tatlıses bu kez seçilecek yerden aday gösterilme sözünü aldı

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İbrahim Tatlıses bu kez adaylığı garantiledi.

Urfa’daki törende Erdoğan sahneye İbrahim Tatlıses’i davet ediyor.

Tatlıses tekerlekli sandalyesi ile kürsüye geliyor ve soruyor “Sayın cumhurbaşkanım yeniden aday olacaksınız, devam edeceksiniz değil mi?”

Erdoğan da “Sen varsan ben de varım” cevabını veriyor.

Buradan iki sonuç çıkıyor;

BİR: Erdoğan yeniden aday olacak. Bunun yolu meclisin alacağı bir erken seçimden geçiyor. Bu erken seçim hile yoluyla 2027’de mi olacak yoksa daha önce mi?

İKİ: Her seçimde aday olmaya kalkan İbrahim Tatlıses bu kez seçilecek yerden aday gösterilme sözünü aldı.

Can Ataklı’nın yazısı