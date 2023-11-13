Can Ataklı: Hukuku bilmeyen adalet bakanı

Yargıtay’ın Anayasa’yı delme operasyonu belli ki önümüzdeki günlerde de çok yoğun biçimde konuşulacak.

Türkiye’deki Anayasal düzeni bozmaya yönelik bu korkunç operasyonun tamamen saray destekli olduğu net içimde ortaya çıktı.

Hatırlayın; Erdoğan konuşana kadar yandaş medya ve AKP’nin önemli isimleri hiç konuşmadı, saray adına sadece Başdanışman sıfatlı Mehmet Uçum bir açıklama yaparak Yargıtay kararını “milli hukuk” ve “aktivist” tanımları ile destekledi.

Uçum’a göre Anayasa Mahkemesi, teröristleri kolluyordu ve çaresiz kalan Yargıtay “aktivist” yani “militan” bir eylem yaparak “milli hukukumuzdan” yana tavır alıştı.

Ardından Erdoğan da konuya girdi ve Yargıtay’ın arkasında olduğunu belirtti.

Ardından AKP çözüldü, anında yeni bir “kutuplaşma” örneği sergilenmeye başlandı.

Muhalefet, hukukun gereğinin yerine getirilmesini savunurken iktidar kanadı, “Bizde hukuk Erdoğan’ın söylediğidir” temel ilkesinin arkasına saklanarak Anayasa Mahkemesi aleyhine bir linç kampanyası başlattı.

Elbette hukuktan hiç anlamayan ve sırf biat kültürü gereği Erdoğan’ın söylediğini papağan gibi tekrarlayanları bir kenara bırakmamız gerek böylesi önemli bir konuda.

Ancak görevi “Adalet Bakanı” olan bir kişinin hukuku hiçe sayan konuşmasını kimse görmezden gelemez ve affedemez.

Can Ataklı’nın yazısı