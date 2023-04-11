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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: HÜDA-PAR neler yapabilir bir düşünsenize

Kanlı terör örgütü Hizbullah’ın bu militanları HÜDA PAR’ın 2018 seçimlerinde Erdoğan’a destek vereceklerini açıklamasından bir yıl sonra serbest bırakılmaya başlandılar.

Şimdi aynı HÜDA PAR, Erdoğan’a sadece destek vermekle yetinmedi.


Desteğini açıkladığı gibi da Cumhur İttifakı’na katıldı ve Erdoğan bu partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu seçilecek yerden listeye koydu.

Destek verdiğinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hizbullah militanlarının serbest kalmasını sağlayan HÜDA PAR, seçimi tekrar Erdoğan’ın kazanması halinde neler yapabilir bir düşünsenize.

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