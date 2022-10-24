Can Ataklı: Her şeyi denediler, bir türlü tutmuyor

Seçimler yaklaştıkça iktidarın telaşı da artıyor. Her şeyi denediler, bir türlü tutmuyor.

Özellikle din istismarı artık dibe vurdu. Gerçi şimdi en büyüğüne hazırlanıyorlar, başörtüsü için referandum planlıyorlar ki, ne diyeyim. Dünya lideri lafı da tutmadı. Silah yapımını öne çıkarıp savaşçı milliyetçilik biraz etkiliyor kitleleri. Şu sıralar en çok “eser siyaseti” öne çıktı. Sıradan bir kavşak açılışı bile sanki dünyanın en büyük yol projesi gibi sunuluyor. Oysa ortada inşaattan başka bir yatırım yok.

Kemal Kılıçdaroğu, “daha bir fabrika bile yapmadılar” dedi. Saray trolleri durur mu, hemen aldıkları talimat gereği algı operasyonu yapmak için harekete geçtiler.

Doğruluğu mümkün olmayan ama okuyanların da itiraz edemeyeceği sayısal verileri yayıyorlar ortaya. Sarayın paralı trolü diyor ki; “Kılıçdaroğlu’nun ‘Kurulan bir tek fabrika yok’ dediği 20 yılda; – 150 Organize Sanayi Bölgesi – Bu OSB’lerin içinde 45 bin fabrika – 490 sanayi sitesi – 100’den fazla Teknopark – 1500’e yakın AR-GE merkezi kuruldu. Bunlar hükümetin teşvik ve destekleriyle oldu!” Evladım hani “Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya dayak yemedin” derler ya işte o durum bu durumdur.

Yeniden yap bakayım, hesabını. Bir fabrikada en az kaç kişi çalışmalı ki oraya fabrika densin? Bu rakamlarla ortada istihdam diye bir sorun kalmaz. Ama trol işte, hesap kitap bilmesine gerek yok ki. Nasıl olsa dezenformasyon yasası bu kesime işlemiyor. Salla gitsin.

Can Ataklı’nın yazısı