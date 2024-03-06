Can Ataklı: Her şey bu kadar güzelse biz neden her gün biraz daha yoksullaşıyoruz öyleyse?

Bakın Erdoğan ne dedi; “Emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya, nereden nereye… Asgari ücreti 184 liradan 17 bin liraya çıkarmış, her anlamda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş bir hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü?”

Sadece bununla yetinmedi Erdoğan Türkiye’nin dünyada eşine az rastlanır bir büyüme içinde olduğunu da söyledi.

O cümleleri de şöyle; “Aziz milletim, Türkiye bugünüyle birlikte geleceğini de şekillendirecek tarihi bir ekonomik dönüşümden geçiyor. Açıklanan her veri ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl maruz kaldığımız asrın felaketi 6 Şubat depremlerine ve seçime rağmen ekonomimiz yüzde 4 buçuk gibi dünyada eşine az rastlanır bir oranla büyümeyi sürdürdü. İstihdamdaki başarı hikayemizi geçtiğimiz yıl 855 bin yeni istihdam artışıyla sürdürdük. İşsizlik oranını yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini ifade eden tek haneli rakamlara düşürdük.”

Her şey bu kadar güzelse biz neden her gün biraz daha yoksullaşıyoruz öyleyse?

Hani samimi olsun diye “Abi biz hangi ülkede yaşıyoruz” demek geliyor içimden.

Erdoğan ve yönetimi Türkiye’nin hızla yoksullaştığını bilmiyor mu?

Bal gibi biliyor tabii ama artık yapacak bir şeyleri kalmadı.

Böyle olunca Erdoğan rakam oyunları ile halkı yanıltıyor.

Can Ataklı’nın yazısı