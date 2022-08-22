Can Ataklı: Her görevi yapmış biri bile yalakalığa soyunuyorsa…

AKP’nin ilk kurucu 5’inde yer alan Bülent Arınç’ı yıllardır diğerlerinden biraz ayrı tutarım. Nedenini ben de tam bilemiyorum ama sanki Arınç daha kimlikli kişilikli gibi gelirdi bana. Gerektiğinde partisini eleştiren, Erdoğan’a bile karşı çıkan özgül ağırlığı olan bir siyasi isim olarak görürdüm Arınç’ı. Sanki baskılar karşısında eğilip bükülmeyecek biri gibi düşünürdüm kendisini. Daha kısa bir süre önce “Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak’ demenin vaktidir” demişti.

Ama şimdi kendi seçim bölgesini ziyaret eden genel başkanına öyle bir sahip çıktı, öyle bir övdü ki, yaptığı eleştirilerin hiçbir hükmü kalmadı.

Ben ise hala Arınç’a verdiğim değeri korumaya çalışarak “Acaba nasıl bir baskı altında kaldı da karakterini bu kadar zayıflattı?” diyorum.

Ama hemen vazgeçiyorum bu duygu ve düşünceden. Şöyle diyorum kendi kendime: “Bu yaşa gelmiş, siyasi olarak yapılacak her görevi yapmış, iktidarın gücünü iliklerine kadar hissetmiş biri bile korkuya kapılıp yalakalığa soyunuyorsa, bu ülkede iktidar siyaseti bitmiş demektir.”

Can Ataklı’nın yazısı