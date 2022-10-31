Can Ataklı: ‘Görmemişin otomobili olmuş’ psikolojisi yaşatıyorlar

İlk etapta sarayın da talimatları ile ve muhtemelen başta kamu kurumları olmak üzere yoğun bir alım yapılacaktır. Peki, ondan sonra bir zarar söz konusu olursa bunu saray üstlenecek mi, yoksa sadece toplumda “Otomobili de biz yaptık, 99 yıldır bu cumhuriyeti savunanlar yapamadı” algısı yaratmış olup bir kenara mı çekilecekler. Ve bir önemli soru daha. Şu anda bu fabrikaya ve otomobil üretimine ne kadar devlet desteği sağlanıyor? Yarın bir iktidar değişiminde bu destek sürecek mi, sürmesi ülke yararına olacak mı? Bu konu ile ilgili görüşlerim bu kadar basit. Ama ne yazık ki milletçe, “Görmemişin otomobili olmuş” psikolojisi yaşatıyorlar bize.

Can Ataklı’nın yazısı